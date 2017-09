São Paulo – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta sexta-feira uma atualização da resolução que regula procedimentos para individualização da produção em blocos de petróleo e gás natural quando as jazidas se estendem para além de um bloco concedido ou contratado, um processo conhecido no setor como “unitização”.

Acesse a publicação da agência reguladora no Diário Oficial da União neste link.