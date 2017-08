ANP aprova mais 7 inscritos para 14ª rodada de petróleo e gás

São Paulo – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira a inscrição de mais sete empresas para a 14ª Rodada de Licitações de petróleo e gás, prevista para o próximo mês.

Dessas, quatro são de origem estrangeira –Capricorn Brasil Petróleo e Gás (Índia), Gran Tierra Energy Brasil (Canadá), Rosneft Brasil E&P (Rússia) e Tek Óleo e Gás (China)– e três brasileiras, afirmou o regulador de mercado.

Duas ainda não possuem contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil: Bertek e Capricorn.

Considerando-se as 21 empresas aprovadas nas reuniões da Comissão Especial de Licitação (CEL) da reguladora do setor de petróleo realizadas anteriormente, o total de inscritas até agora é de 28 empresas.

Na próxima e última reunião da comissão, no dia 25 de agosto, serão avaliadas outras solicitações de inscrição. Ao todo, 36 empresas preencheram o formulário de inscrição para participação na rodada.

A 14ª Rodada de Licitações será realizada no dia 27 de setembro, no Rio de Janeiro.

Companhias como Petrobras, Shell, Exxon Mobil, BP e Repsol já tinham sido aprovadas. Veja abaixo a relação completa.

Empresas aprovadas:

1) ALVOPETRO S/A EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL – Brasil

2) BERTEK PRODUTOS, SERVICOS E MINERACAO LTDA – Brasil*

3) CAPRICORN BRASIL PETROLEO E GAS LTDA. – Índia*

4) GRAN TIERRA ENERGY BRASIL LTDA – Canadá

5) PARNAIBA GAS NATURAL S.A. – Brasil

6) ROSNEFT BRASIL E&P LTDA – Rússia

7) TEK ÓLEO E GÁS LTDA. – China

8) CNOOC PETROLEUM BRASIL LTDA. – China

9) GREAT ENERGY S.A – Brasil

10) IMETAME ENERGIA LTDA. – Brasil

11) MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY – Estados Unidos*

12) PETRO-VICTORY ENERGIA LTDA. – Brasil*

13) PHOENIX EMPREENDIMENTOS LTDA. – Brasil

14) QUEIROZ GALVAO EXPLORACAO E PRODUCAO S.A. – Brasil

15) BP ENERGY DO BRASIL LTDA. – Reino Unido

16) DEA DEUTSCHE ERDOEL AG – Alemanha*

17) EXXONMOBIL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA. – Estados Unidos

18) GEOPARK BRASIL EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS LTDA. – Bermudas

19) KAROON PETRÓLEO E GÁS LTDA. – Austrália

20) MUNCKS & REBOQUES BRASIL LTDA. – Brasil

21) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – Brasil

22) PETRONAS CARIGALI SDN BHD – Malásia*

23) PTTEP BRASIL INVESTIMENTOS EM EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETRÓLEO E GÁS LTDA. – Tailândia

24) REPSOL EXPLORACIÓN S/A – Espanha

25) SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA. – Reino Unido

26) TOTAL E&P DO BRASIL LTDA. – França

27) VIPETRO PETRÓLEO S.A – Brasil

28) WINTERSHALL DO BRASIL SERVIÇOS LTDA. – Alemanha*