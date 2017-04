Aneel promove leilão para viabilizar novas linhas de transmissão

São Paulo – A Agência Nacional de Energia Elétrica iniciou nesta segunda-feira, por volta das 8h35, leilão que oferecerá concessões para a construção e futura operação de 7,4 mil quilômetros em novas linhas de transmissão de eletricidade, que demandarão investimentos de 13,1 bilhões de reais se todos os projetos forem arrematados, conforme esperado pelo governo.

O certame oferecerá concessões em 20 Estados brasileiros divididas em 35 lotes, com prazos para entrada em operação fixado entre 36 e 60 meses. Leva a concessão de cada empreendimento a empresa que aceitar receber a menor Receita Anual Permitida (RAP) pela linha, em contratos de concessão com 30 anos de duração.

A licitação ocorre em meio a expectativas do mercado por uma forte competição e grande número de empresas interessadas nos lotes, após o governo ter elevado ainda no ano passado a taxa de retorno oferecida para os empreendimentos de transmissão.

Analistas consultados pela Reuters acreditam que deve haver propostas para todos ou quase todos lotes do certame, o que deverá também possibilitar deságios nas disputas, favorecendo os consumidores de energia com menores custos no futuro, quando as linhas entrarem em operação.