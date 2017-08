Aneel divulga que preço da conta de energia vai cair em setembro

São Paulo – A bandeira tarifária na conta de energia para setembro será amarela, o que indica um menor custo para os consumidores em relação a agosto, quando houve bandeira vermelha, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na bandeira amarela, há um acréscimo de 2 reais a cada 100 kWh. Na vermelha, há um custo de 3 reais a cada 100 kWh (Patamar 1).

“O fator que determinou a bandeira amarela foi a melhora das condições hidrológicas nas regiões Sul e Sudeste”, afirmou a Aneel.

Segundo o relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), o valor da usina térmica mais cara em operação é de 411,92 reais/MWh, o que determinou a redução da bandeira vermelha para a amarela.