Anbima prevê reforma da previdência aprovada até 3º tri

São Paulo – O projeto de reforma da previdência defendido pelo governo de Michel Temer deve ser aprovado pelo Congresso Nacional entre o segundo e o terceiro trimestres, disse nesta segunda-feira o diretor da entidade que representa as instituições financeiras no Brasil, Anbima, José Eduardo Laloni.

Em teleconferência com jornalistas, o executivo afirmou que o mercado financeiro indica contar com esse cenário e que a tendência de queda da inflação e dos juros é suporte ao otimismo dos investidores, o que deve elevar o volume de captações de recursos com instrumentos como ações e debêntures, disse.