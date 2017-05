Anac reduz tarifas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no RN

Brasília – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos de tarifas cobradas no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, com uma redução de 1,1259% nos valores cobrados.

Com isso, as tarifas de embarque doméstico e internacional do Aeroporto Internacional de Natal vão cair de R$ 21,99 e R$ 38,92 para R$ 21,74 e R$ 38,49, respectivamente.

O detalhamento dos valores está publicado na edição desta terça-feira, dia 30, do Diário Oficial da União (DOU).