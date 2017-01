Brasília – A Agência Nacional de Aviação Civil reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.

Os novos valores ainda não foram divulgados. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 18, o reajuste entrará em vigor no prazo de 30 dias.