Anac reajusta tarifas de concessão de aeroportos no RJ e MG

São Paulo – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou tarifas aeroportuárias do contrato de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais, segundo publicou nesta quinta-feira o Diário Oficial da União.

As tarifas do Galeão foram reajustas de 4,08 a 5,75 por cento, enquanto as de Confins, foram aumentadas de 4,08 a 4,70 por cento.

As tarifas de embarque, por exemplo, no Galeão, passaram a 29,41 reais para voos domésticos e a 52,09 reais no caso dos voos internacionais. Em Confins, os valores passaram a 29,13 e 51,58 reais, respectivamente.