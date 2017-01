Americanos dizem não confiar em abertura de mercado chinês

Pequim – Mais de 80 por cento dos membros de um grupo de lobby empresarial dos Estados Unidos na China disseram que as empresas estrangeiras são menos bem-vindas do que no passado, mostrou uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, com a maioria dizendo que tem pouca confiança nas promessas da China de abrir seus mercados.

A Câmara Norte-Americana de Comércio reforça na pesquisa anual na China o crescente pessimismo na comunidade empresarial estrangeira, conforme enfrenta uma economia chinesa em desaceleração e reclama do crescente protecionismo.

Os círculos empresariais estão particularmente preocupados com futuro dos laços comerciais entre EUA e China no momento em que o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, se prepara para assumir o cargo, tendo prometido rotular a China como manipuladora cambial e ameaçado impor tarifas sobre seus bens.

“Mais empresas estão desacelerando os investimentos e deixando de priorizar a China como um destino dos investimentos devido à desaceleração do crescimento e ao aumento das preocupações com barreiras para a entrada no mercado, o ambiente regulatório e os custos em alta”, disse a câmara.

Questionada sobre o relatório, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Hua Chunying disse que os números sobre investimentos mostram que a China continua sendo um local atrativo para as empresas norte-americana, e que o país está comprometido com a abertura.