Alta na indústria e varejo direciona expansão da China no 1º tri

Pequim – A recuperação do setor industrial da China, que responde por cerca de um terço da economia, levou ao crescimento melhor do que o esperado da China no primeiro trimestre diante do aumento das encomendas para exportação e do recorde na produção de aço.

Dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Estatísticas mostraram que o setor industrial cresceu 6,5 por cento no primeiro trimestre ante o ano anterior, ritmo mais forte desde o quarto trimestre de 2014.

Na segunda-feira, a China divulgou crescimento de 6,9 por cento no primeiro trimestre, o mais forte em seis trimestres.

Analistas creditaram a aceleração da produção industrial no primeiro trimestre ao crescimento das exportações, em contraste a uma contração nos três primeiros meses de 2016.

“Parece que a aceleração no crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2017 veio das exportações de eletrônicos que complementaram os motores de crescimento do quarto trimestre de 2016, o investimento em habitação e infraestrutura”, disse em nota o chefe de pesquisa do INGÁ, Timo Condeno.

Os outros pontos de destaque foram os setores de varejo e atacado, que também expandiram no ritmo mais forte desde o fim de 2014. Entre janeiro e março, o ritmo de crescimento anual foi de 7,4 por cento, contra 5,8 por cento um ano antes.

Entretanto, o crescimento na indústria de construção desacertou a 5,3 por cento de 5,9 por cento no final do ano passado, perdendo força por quatro trimestres seguidos, apesar da alta no investimento em infraestrutura e no setor imobiliário.