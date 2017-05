Alemanha prevê alta na receita tributária até 2021

Berlim – O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, prevê que haja um aumento da receita tributária do governo até 2021, como consequência de uma economia forte e um mercado de trabalho consistente no país.

Especialistas esperam que, neste período, a receita tributária dos governos federal, estadual e municipal juntos seja 54,1 bilhões de euros (US$ 58,81 bilhões) maior, em comparação com a estimativa divulgada em novembro do ano passado.

Em 2017, a receita deve chegar a 732,4 bilhões de euros, 7,9 bilhões de euros a mais que o esperado na previsão anterior.

A nova meta, anunciada no período que antecede as eleições marcadas para o dia 24 de setembro, abre espaço para propostas de campanha voltadas ao corte de impostos.

Schäuble acredita que reduções da carga tributária devem ocorrer no próximo período legislativo.

Neste sentido, o ministro de Finanças e a chanceler alemã, Angela Merkel, tinham como proposta cortar cerca de 15 bilhões de euros em impostos para assalariados de baixa e média renda após as eleições gerais do país.

Mas, no pronunciamento de hoje o ministro não confirmou esse número.

Do outro lado, os principais rivais dos conservadores do governo, o Partido Social Democrata (SPD) também tem propostas de redução de impostos.