Alemanha eleva projeção de crescimento em 2017 para 1,5%

Berlim – O governo da Alemanha elevou ligeiramente suas projeções de crescimento para a maior economia da Europa neste ano e no próximo devido ao maior otimismo com o aumento da demanda global, disseram à Reuters nesta terça-feira duas autoridades do governo.

O governo agora estima expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,5 por cento em 2017 e de 1,7 por cento em 2018, alta de 0,1 ponto percentual para ambos em relação à projeção feita em janeiro, disseram as autoridades.

A expectativa para o mercado de trabalho é de aumento de cerca de 1 milhão de vagas este ano e no próximo, o que deve sustentar a demanda doméstica e aumentar a receita tributária, completaram.

A ministra da Economia, Brigitte Zypries, apresentará as estimativas atualizadas do governo na quarta-feira.