Alckmin diz ter boas expectativas para privatização da Cesp

São Paulo – A privatização da Cesp, cujo leilão está previsto para 26 de setembro na B3, permitirá ao governo do Estado de São Paulo exercer suas funções de “regulador e fiscalizador” do setor elétrico, afirmou nesta terça-feira o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), durante intervalo do 7° Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que ocorre em São Paulo.

“Não é papel do Estado ser executor. Sua função é ser regulador e fiscalizador. O segredo da concessão é proporcionar uma grande regulação”, disse ele a jornalistas, acrescentando que as expectativas para o leilão “são boas”, mas sem entrar em detalhes.

O governo paulista buscará vender na licitação toda sua fatia de cerca de 40,6 por cento no capital da Cesp. A companhia opera três hidrelétricas em São Paulo que somam aproximadamente 1,65 gigawatt em capacidade instalada.