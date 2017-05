Agenda de reformas continua mesmo sem Temer, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 29, que espera que o presidente Michel Temer permaneça no cargo até as eleições presidenciais de 2018, mas assegurou que a agenda econômica do peemedebista continuará mesmo que ele seja forçado a sair.

“Isso já é uma agenda para o país… O fato de que o país está crescendo de novo mostra isso”, afirmou.

Ele disse que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 0,7% no primeiro trimestre e que a economia vai avançar cerca de 3% em termos anuais até 2018.

A economia do país recuou em 2015 e em 2016, afundando o país na pior recessão que se tem registro.

O PIB brasileiro será divulgado na quinta-feira, e Meirelles estima que venha em linha com a expectativa do mercado.