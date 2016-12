Açúcar, etanol e bens de capital lideram prejuízos do BNDES

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou nesta quarta-feira que os setores de açúcar e etanol, bens de capital e energia elétrica lideraram as perdas da carteira de investimentos em renda variável do banco de fomento, com prejuízo somado entre 2006 e este ano de cerca de 1,5 bilhão de reais.

Desse total, o setor sucroalcooleiro foi responsável por prejuízo de 568,5 milhões de reais, enquanto bens de capital acumulou perda de 542,4 milhões; e energia elétrica os 434,8 milhões restantes.

Na lista dos cinco segmentos com maiores perdas o banco ainda listou mineração, com prejuízo de 153,2 milhões de reais, e petróleo e gás, com resultado negativo de 78,5 milhões.

Segundo o BNDES, em contrapartida, os setores que mais geraram lucro para a instituição no mesmo período foram bancos e serviços financeiros, com 1,88 bilhão de reais; telecomunicações com 1,81 bilhão; e siderurgia, com 1,71 bilhão. Ainda na lista, alimentos e bebidas geraram ganho de 795,4 milhões de reais para o banco e papel e celulose outros 352,9 milhões.

A conta de perdas e ganhos foi feita com base em empresas totalmente desinvestidas entre 30 de setembro de 2006 e 30 de setembro deste ano.

Na segunda-feira, a diretora de mercado de capitais do BNDES, Eliane Lustosa, afirmou que o BNDESPar, braço de participações do banco, deve fazer várias operações no mercado de capitais brasileiro em 2017, tanto se desfazendo de alguns ativos que tem na carteira, como ações e debêntures, como na aquisição de novos.