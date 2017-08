6 respostas sobre a condenação do Brasil na OMC

São Paulo – O Brasil sofreu hoje uma condenação importante na Organização Mundial do Comércio, que deu 90 dias para que sejam suspensos sete programas de apoio à indústria brasileira.

A decisão responde a pedidos de consulta da União Europeia em dezembro de 2013 e do Japão em julho de 2015, depois unificados em um processo único.

Entenda o que foi decidido:

Por que o Brasil foi condenado?

Segundo a OMC, os programas deixam produtos importados em desvantagem na comparação com os nacionais.

De acordo com Renata, diretora de comércio internacional da Barral Mjorge, a organização é clara na proibição de dois tipos de subsídio.

Um deles é que benefícios não podem estar vinculados à exigência de conteúdo nacional. Segundo a OMC, esse é o caso do Inovar Auto, que dá crédito presumido de até 30 pontos percentuais para investimentos em tecnologia e aquisição de insumos no Brasil.

Também é um problema de vários programas vinculados à Lei de Informática, que reduz IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para produtos desenvolvidos dentro do país.

Outra regra é que o governo não pode financiar ou deixar de arrecadar algo que esteja vinculado a uma melhor performance daquele setor ou empresa.

A OMC entendeu que esse é o caso no Regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras (Recap), que suspende cobrança de PIS e Cofins na compra de máquinas e equipamentos de empresas altamente exportadoras, e em outro programa na mesma linha, o PEC.

Isso já não poderia ter sido antecipado no momento em que os programas foram feitos?

“É muito pouco provável que quem estava envolvido [na formulação] não soubesse dos compromissos do Brasil na OMC”, diz Renata.

Mas é possível que essa preocupação tenha sido deixada de lado porque as decisões demoram e porque havia uma orientação na época de subsídios setoriais, intervencionismo e nacionalismo.

“Sobretudo os programas automotivos e de tecnologia da informação repetem um pouco da cultura de substituição de importações”, diz Renata.

O que acontece a partir de agora?

O governo brasileiro irá recorrer de pelo menos parte da decisão, informou o subsecretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Carlos Márcio Cozendey.

A apelação só pode ser feita a partir de 19 de setembro, e o Brasil tem 60 dias para o fazer. O Órgão de apelação leva em média 90 dias para tomar uma decisão, mas tem demorado mais por causa de processos atrasados.

Mantida a condenação, são feitas recomendações para o país se adaptar ao exigido. Caso Europa e Japão continuem achando que o Brasil não se adequou, podem pedir um painel de implementação para verificação.

A partir de quando que os países podem retaliar contra o Brasil?

Se o painel de implementação verificar que o Brasil de fato não atendeu ao exigido, os países do processo podem pedir “suspensão de concessões”, termo técnico para o direito de retaliar – que ficaria restrito à UE e ao Japão.

“Quero crer que não vai chegar a isso, mas não é impossível”, diz Renata.

Um caso sobre algodão que o Brasil ganhou dos EUA tem três painéis de implementação ativos, já que cada pequena mudança dispara uma nova revisão.

Além disso, o Inovar Auto, por exemplo, só vale até dezembro, e o governo também tem outros incentivos, já que desde 2010, os sete programas somaram cerca de 25 bilhões de reais em subsídios.

Com previsão de déficit primário de 159 bilhões de reais em 2017 e 2018, toda receita é bem-vinda e está sendo procurada, como sinalizou o programa de privatizações anunciado na semana passada.

Isso pode afetar a negociação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia?

O chanceler Aloysio Nunes está em uma viagem pela Europa, coincidindo com a presidência brasileira do Mercosul, com o objetivo de avançar nas negociações entre Mercosul e União Europeia.

A ideia é fechar o acordo antes da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) que acontecerá em dezembro em Buenos Aires.

Marcos Troyjo, economista e diplomata que dirige o BRIClab da Universidade de Columbia, avalia que a chance é “a mais alta em 20 anos pois a UE quer provar que está operante” em um momento que se recupera economicamente e lida com a saída do Reino Unido.

A discordância na OMC não deve representar um papel relevante diante de outros temas bem mais complicados, como os subsídios agrícolas.

“Contenciosos são muito técnicos e específicos. Mesmo países em relação umbilical de comércio, como Estados Unidos e México, tem contenciosos na OMC. Acho pouco provável que misturem isso em uma negociação”, diz Renata.

Como a indústria reagiu?

O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi disse em nota que é fundamental adotar programas com impacto real no desenvolvimento produtivo, mas que estejam de acordo com as normas internacionais.

“A última coisa que o empresário precisa é de medidas pouco eficazes ou que podem ser questionadas no futuro”

Ele explica que parte dos programas condenados pelo painel da OMC foi criada para corrigir distorções decorrentes do próprio sistema tributário brasileiro.

“Se a decisão final da OMC confirmar a condenação a melhor forma de corrigirmos essa situação é realizando uma reforma tributária que amplie a competitividade da indústria”

(Com informações da agência Reuters)