3 medidas econômicas que a Venezuela já tomou em 2017

São Paulo – 2016 foi um ano desastroso para a economia da Venezuela.

O Produto Interno Bruto (PIB) recuou quase 19% e a inflação chegou a 800%, segundo dados preliminares do banco central do país vistos pela Reuters.

Os números impressionam mesmo considerando o histórico recente do país: foi a maior contração econômica em 13 anos e a pior taxa da inflação já registrada.

Economistas dizem que isso é resultado das políticas de Hugo Chávez e do atual presidente Nicolás Maduro, uma combinação tóxica entre controle cambial, estímulo a demanda e controle do setor produtivo.

A situação piorou a partir de meados de 2014 com a queda abruta do preço do petróleo, a principal exportação da Venezuela.

Isso arrasou com as contas públicas, aumentou o risco de calote e secou ainda mais os recursos para compra de importados. A escassez e a pobreza aumentaram.

Mas o preço do petróleo subiu 45% em 2016 e a situação do país não melhorou: o setor petrolífero encolheu 12,7% enquanto o não petrolífero recuou 19,5%, também segundo a Reuters.

O governo culpa uma “guerra econômica” de empresários de direita e reage com anúncios que não atacam o problema ou o agravam. Veja na ordem cronológica três exemplos, todos das últimas 3 semanas:

Aumento do salário mínimo (08/01)

O salário mínimo na Venezuela foi elevado em 50% e chegou a 40.638 bolívares (60 dólares, na taxa oficial mais alta, e 12 dólares na cotação do mercado negro).

Ele é complementado por um bônus de alimentação de 63.720 bolívares (93 dólares, na taxa oficial, e um quinto disso na cotação paralela).

Foi o quinto aumento em um ano, destacou Maduro, sem notar que isso é insuficiente para manter o poder de compra corroído pela inflação.

Circulação de novas cédulas (16/01)

Outro problema trazido pela inflação é que as notas perdem valor rapidamente e quantidades enormes acabam sendo necessárias até para pequenas compras.

O valor mais alto até pouco tempo era de 100 bolívares, metade do preço de um único cigarro.

A partir da semana passada, entraram em circulação notas novas e a mais alta é de 20.000: cerca de 30 dólares, ou metade de um salário mínimo.

A mudança havia sido anunciada em dezembro; Maduro colocou a culpa do atraso em uma “sabotagem internacional”.

Mudança do presidente do Banco Central (22/01)

Maduro anunciou neste domingo a substituição do presidente do Banco Central (BCV). Ele diz que o atual presidente renunciou, mas segundo a imprensa, ele foi demitido.

Sai Nelson Merentes, um matemático de 62 anos, que liderava o BCV desde 2009 (com exceção de um período de oito meses em 2013, quando foi ministro das Finanças).

Entra Ricardo Sanguino, economista de 73 anos, deputado desde 2000 e presidente da Comissão de Finanças e de Orçamento da Assembleia Nacional.

Não são esperadas grandes mudanças. A instituição não tem autonomia e nada indica que Sanguino seja um crítico das políticas do governo: no Twitter, ele se define como “bolivariano e anti-imperialista”.