25% da produção de petróleo dos EUA no Golfo do México é parada

Houston, Estados Unidos – Cerca de 25 por cento da produção de petróleo dos Estados Unidos no Golfo do México está paralisada por causa da passagem da tempestade tropical Harvey, afirmou uma agência governamental vinculada ao Departamento do Interior do país, neste sábado.

O volume corresponde a 428.568 barris de óleo por dia do total diário bombeado do golfo, de 1,75 milhão de bpd. Na sexta-feira, 22 por cento da produção estava paralisada.

A agência informou ainda que cerca de 26 por cento da produção de gás natural do golfo está parada, ou cerca de 835 milhões de pés cúbicos por dia.

Cerca de 112 plataformas foram esvaziadas no golfo até agora, cerca de 15 por cento da frota na região.

A agência obteve os dados ao consultar 30 operadores que atuam no golfo.