Vídeo mostra a combustão dentro do motor em câmera lenta

São Paulo – Animações mostrando a reação química de queima do combustível misturado com oxigênio não foram suficientes para os caras do canal Warped Perception, que filmaram os quatro tempos de um motor em funcionamento em câmera lenta, através de uma tampa de acrílico translúcida.

O motor usado no vídeo não é igual ao usado em automóveis atualmente. Tem apenas um cilindro e é flathead, ou seja, tem suas válvulas posicionadas ao lado do cilindro – o que é uma vantagem para visualizar o que se passa lá dentro, por não ter um cabeçote normal.

A câmara de combustão é vedada com uma placa de acrílico de uma polegada de espessura, que permite a visualização da combustão por alguns momentos antes de sofrer pequenas trincas.

É possível observar nitidamente os quatro tempos do motor, que em um motor de ciclo Otto (mais comum entre os a gasolina e flex) são admissão, compressão, expansão e exaustão. Também fica provado que a queima da mistura ar-combustível não é uma explosão, que seria uma queima instantãnea: trata-se de uma combustão de fato, que ocorre rapidamente mas de forma progressiva.