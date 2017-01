Vídeo de 20 segundos mostra como clima mudou nos últimos 100 anos

São Paulo – A Nasa liberou recentemente diversos relatórios afirmando que 2016 foi o ano mais quente já registrado. A temperatura média da Terra no ano passado foi 0,94°C mais alta do que a média do século 20. Para mostrar a importância desse fato, a agência espacial publicou um vídeo que revela como o clima mudou drasticamente nos últimos 100 anos.

Os dados do vídeo remontam a 1880, quando os cientistas começaram a coletar registros de temperatura a partir de observações de navios e estações de pesquisa na Antártica. Até a década de 1970, tons de laranja e vermelho indicando as temperaturas mais altas e nuances de azul revelando os climas mais frios flutuam pelo globo.

A partir da década de 1980, no entanto, o planeta começa a ser coberto por manchas amarelas, vermelhas a laranjas. Entre os anos de 2012 e 2016, a Terra está quase totalmente tomada pelos tons vermelhos e laranjas.

O vídeo mostra que o aquecimento não acontece em todo o planeta ao mesmo tempo. Isso ocorre devido aos fenômenos climáticos El Niño e La Niña. Enquanto o El Niño provoca o aquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico, a La Niña gera esfriamento na mesma região. Ambos podem afetar os padrões de vento e os regimes de chuva.

Além do vídeo, a Nasa também publicou diversas imagens que revelam mudanças drásticas no tamanho das florestas, nos níveis de água e na camada de gelo nos últimos 40 anos. Você pode ver todo o catálogo de fotografia neste link e comparar diversas regiões do planeta.