Três astronautas chegam à ISS para missão de cinco meses

Dois astronautas americanos e um cosmonauta russo chegaram nesta quarta-feira à Estação Espacial Internacional (ISS) para uma missão de cinco meses, após um lançamento noturno do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

O russo Alexander Misurkin, o novato da Nasa Mark Vande Hei e seu colega, o veterano Joe Acaba, chegaram à ISS após pouco mais de cinco horas de viagem na nave Soyuz, lançada às 21H17 GMT de terça-feira (18H17 de Brasília).

A Soyuz atracou na Estação Orbital às 02H55 GMT (23H55), onde os astronautas se juntaram ao italiano Paolo Nespoli, ao russo Sergey Riazanski e ao americano Randy Bresnik.

O lançamento marca a primeira ocasião desde junho de 2010 em que dois astronautas americanos de colamjuntos de Baikonur para uma missão na ISS.

A agência espacial americana interrompeu seus lançamentos tripulados para a ISS em 2011, mas recentemente se dispôs a aumentar sua tripulação a bordo do laboratório orbital, enquanto os russos cortaram a deles como parte de uma medida de redução de custos anunciada no ano passado.

Acaba, de 50 anos, passou quase 138 dias no espaço em duas missões. O novato Vande Hei, de 50 anos, serviu no Iraque para o Exército americano antes de receber treinamento para ser astronauta. Misurkin, de 39 anos, que inicia sua segunda missão a bordo da ISS, também tem formação militar.

Durante a coletiva de imprensa pré-lançamento, na segunda-feira, Acaba, que é de origem porto-riquenha, disse que levaria “música latina” a bordo para animar a tripulação.

“Eu posso garantir que meus companheiros de tripulação não adormecerão com essa música e, se vocês quiserem dançar por volta das 3h da manhã sintonizados em nossa cápsula Soyuz, acho que vão gostar”, disse a jornalistas.

E Acaba cumpriu sua promessa: 30 minutos antes da decolagem, a voz da cantora Shakira invadiu a cápsula espacial, e só foi interrompida para que os astronautas pudessem se comunicar com o centro de controle.

– “Rezando pelo povo da Flórida” –

O lançamento foi ofuscado por tempestades mortais que devastaram o Caribe e o sul dos Estados Unidos.

Na semana passada, câmeras externas na ISS capturaram imagens do furacão Irma em formação no Atlântico, antes de causar danos e mortes.

O Centro Espacial Johnson, da Nasa, em Houston, havia anunciado no começo deste mês que sofreu danos “significativos” por causa do furacão Harvey, embora o Centro de Controle da Missão tenha permanecido operacional.

“Nascer do sol sobre Baikonur, no Cazaquistão. Rezando pelo povo da Flórida, bem como pela recuperação contínua da Costa do Golfo do Texas”, tuitou Vande Hei na segunda-feira.

Ele também disse na rede social que estava dando adeus “às camas normais por seis meses”.

O espaço é uma das poucas áreas de cooperação internacional entre a Rússia e os Estados Unidos que não foi arruinada por tensões relacionadas aos conflitos na Ucrânia e na Síria.

A ISS orbita a Terra a uma altitude de cerca de 400 km, completando uma volta no planeta a cada 90 minutos a uma velocidade de cerca de 28.000 km por hora.