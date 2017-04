Teia de matéria escura entre galáxias é vista pela primeira vez

São Paulo – Cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, capturaram a primeira imagem da teia de matéria escura da história. Essa matéria serve como espécie de conexão entre galáxia no universo.

As teias de matéria escura eram apenas uma teoria até agora. Astrônomos acreditam que galáxias espalhadas pelo universo são conectadas por uma teia de matéria escura, mas não havia qualquer prova disso.

O trabalho dos pesquisadores foi de criar uma imagem composta (que reúne diversas imagens individuais) dessa teia invisível.

A matéria escura ainda é uma substância relativamente misteriosa para cientistas. Ela forma cerca de um quarto do universo e tem características únicas. Ela não brilha, não absorve e nem reflete luz. Por conta disso, é praticamente não detectável, a não ser por observações da gravidade.

“Por décadas, pesquisadores previram a existência de filamentos de matéria escura entre galáxias que funcionariam como estruturas de teias conectando essas galáxias, disse Mike Hudson, professor de astronomia na Universidade de Waterloo e um dos autores do estudo.

“Isso nos leva além das previsões para algo que podemos ver e medir.” O estudo afirma ter desenvolvido um método para observação das teias de matéria escura.

O trabalho foi publicado no periódico científico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.