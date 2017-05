SpaceX lança com sucesso primeiro satélite espião para os EUA

Miami (EUA) – A firma americana SpaceX lançou nesta segunda-feira com sucesso ao espaço um foguete “Falcon 9”, desde o Cabo Cañaveral (Flórida), que colocará em órbita um satélite a serviço do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, informou a empresa.

O lançamento do foguete, que foi suspenso no domingo de última hora devido a um “problema com um sensor”, foi realizado nesta manhã às 7h15 local (8h15, em Brasília) desde o Centro Espacial Kennedy, em Cabo Cañaveral.

O foguete porá em órbita um satélite espião NROL-76 a serviço do Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos (NRO), um projeto que terá, entre outros objetivos, a detectar “potenciais ameaças à segurança” dos EUA e “acompanhar terroristas e “controlar de desenvolvimento de armas nucleares”, segundo o canal local “WFTV9”.

Em março, a SpaceX lançou com sucesso ao espaço pela primeira vez na história um foguete reciclado, pois já tinha sido utilizado em uma missão realizada há 11 meses.

O foguete “Falcon 9” que decolou então também do Centro Espacial Kennedy colocou um satélite de comunicações em órbita e aterrissou com sucesso, o que foi um marco na história da companhia californiana na reutilizações de foguetes.