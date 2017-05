Sacola com pó lunar será leiloada por mais de US$ 2 milhões

Nova York – Uma sacola com restos de pó lunar que foi utilizada pelo astronauta Neil Armstrong para transportar as primeiras mostras de rocha da Lua durante a missão Apollo 11 será leiloada em Nova York pela Sotheby’s, que espera arrecadar mais US$ 2 milhões pelo item.

O objeto, que tem uma etiqueta escrita “retorno de amostra lunar”, faz parte de uma extensa coleção de artefatos dos programas espaciais dos Estados Unidos e da antiga União Soviética que a Sotheby’s leiloará no próximo dia 20 de junho, no aniversário da chegada do homem à Lua.

Segundo a Sothebys, a sacola tem restos de pó lunar e de fragmentos de pedras.

Com valor oscilando entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhõs, ela foi examinada por cientistas da Nasa, que confirmaram que ela foi utilizada para transportar mais de 500 gramas de materiais procedentes da superfície da Lua.

“Essa sacola de aparência modesta fez parte da viagem mais grandiosa do ser humano e desempenhou um papel crucial na tarefa científica mais importante da missão Apollo 11: trazer de volta a primeira mostra de material lunar já coletada”, afirmou o responsável pelo leilão, Cassandra Hatton, em um comunicado.

Quase todos os equipamentos usados nessa missão estão na coleção nacional do Museu Smithsonian de Washington. O único artefato que não está no local foi repassado a um colecionador privado graças a uma decisão judicial.

A sacola, cuja verdadeira história era desconhecida até pouco tempo atrás, tinha sido leiloada em três ocasiões em 2014 em uma pequena casa de leilões, mas ninguém fez ofertas. Em 2015, sua atual proprietária a adquiriu por US$ 995.