Pesquisadora recebe mais importante prêmio científico chinês

Pequim – A pesquisadora chinesa Tu Youyou, Nobel de medicina em 2015 por sua contribuição na luta contra a malária, recebeu nesta segunda-feira o Prêmio Estadual de Ciência e Tecnologia, o mais importante de seu país, das mãos do presidente da China, Xi Jinping.

O físico chinês Zhao Zhongxian, especializado no campo da supercondutividade, também recebeu o prêmio, em cerimônia que contou com a presença de outros líderes do governo, como o primeiro-ministro, Li Keqiang.

Tu, a única mulher chinesa e primeira cientista do país a receber um Prêmio o Nobel, se tornou conhecida por descobrir nos anos 70 a artemisinina, um princípio ativo contra a malária com o qual foi possível salvar milhões de vidas nas últimas décadas.

A cientista provém da medicina tradicional chinesa, motivo pelo qual a China aproveitou seu prêmio para respaldar e promover essa milenar disciplina e iniciar reformas legais para que tenha o mesmo apoio da medicina ocidental.

O vencedor do Prêmio Estadual de Ciência e Tecnologia recebe cinco milhões de iuanes (R$ 2,3 milhões), dos quais um décimo são doados diretamente ao premiado e o restante é destinado a financiar sua pesquisa.