Pescador registra imagens de animais fantásticos do fundo do mar

São Paulo – Um pescador registrou uma série de fotos de animais fantásticos que vivem nas profundezas do Oceano Pacífico. Roman Fedortsov encontrou peixes e organismos que foram fotografados e publicados em suas redes sociais.

Por viverem em regiões escuras do mar, os corpos dos bichos são pretos ou vermelhos. Os animais foram encontrados na costa do Marrocos e habitam a Zona Mesopelágica, que se estende de 200 a 1.000 metros da superfície do oceano.

Como a incidência de luz solar é muito pequena, os peixes que habitam essa zona são praticamente invisíveis.

Cientistas buscam fundos para estudar os animais do oceano profundo e eles já chegaram a realizar transmissões ao vivo para a internet para demonstrar a importância de explorar essa região, sobre a qual se sabe 0,05% do total.

Confira algumas imagens de Fedortsov, publicadas em suas redes sociais.

Сказали, что эта #рыба похожа на #депутата: маленький хвостик, большой живот, открытый недовольный рот pic.twitter.com/CtcSF0biBp — Роман Федорцов (@rfedortsov) May 28, 2016