Obesidade infantil quadruplica chances de diabetes tipo 2

São Paulo – Médicos encontraram indícios de relação direta entre a obesidade infantil e a diabetes do tipo 2. Crianças obesas teriam, de acordo com o estudo, quatro vezes mais chances de ter diabetes do tipo 2.

Os pesquisadores estenderam o estudo também para relação entre obesidade e o desenvolvimento de diabetes do tipo 1. Os dados, no entanto, mostram que não deve haver relação entre as duas coisas. A diabetes do tipo 1 é causada por um desvio no sistema autoimune.

De acordo com o doutor Ali Abbasi, líder do estudo e membro do King’s College, na Inglaterra, uma pessoa que teve obesidade infantil tem quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes do tipo 2 aos 25 anos do que outra que não teve sobrepeso.

“Diabetes impõe um fardo pesado na sociedade já que é uma condição comum e também de custo elevado para tratamento”, diz Abbasi em comunicado.

O estudo foi publicado no periódico científico Journal of the Endocrine Society e usou dados de 369.362 crianças do Reino Unido.

Um estudo recente mostra que a incidência de diabetes no Brasil tem crescido nos últimos anos. Em 2006, cerca de 5,5% da população tinha diabetes–o número subiu para 8,9% em 2016. Fazendo uma relação com a nova pesquisa, o aumento pode estar relacionado ao crescimento no número de crianças obesas.

De acordo com o Ministério da Saúde, 90% dos portadores de diabetes do Brasil são do tipo 2. A estimativa é que o Brasil tenha 9 milhões de pacientes com diabetes.