Neil DeGrasse criará jogo que leva em conta ciência “de verdade”

São Paulo – Um dos astrofísicos mais populares do planeta, o norte-americano Neil deGrasse Tyson, encontrou uma maneira de misturar o ensino da astronomia com a diversão. Em parceria com cientistas, desenvolvedores e autores renomados, Tyson lançou um projeto de game sobre exploração espacial e busca arrecadar fundos na plataforma de financiamento colaborativo Kickstarter para transformar seu sonho em realidade.

O jogo, chamado de Space Odyssey (Odisseia Espacial, em português), terá missões baseadas em biologia, química, geografia e engenharia. A meta do jogador é desenvolver planetas, criar espécies, construir robôs e explorar vidas extraterrestres, segundo a página no Kickstarter. Nessa aventura, Tyson será o guia cósmico que ajudará o usuário a completar as missões.

A jornada do game começa em uma estação espacial, nomeada de Infinity Command. É nela que o jogador aprende técnicas necessárias – e baseadas na realidade – para a sobrevivência em viagens espaciais. A primeira parada nessa história é a exploração do Proxima b, um exoplaneta parecido com a Terra que está a apenas quatro anos-luz de distância do nosso planeta.

Após examinar a superfície desse novo mundo – que existe na via real e até há a possibilidade de enviar missões da Nasa para lá – e aprender como a física funciona nesses lugares, o usuário inicia sua jornada principal. A partir da Infinity Command, ele precisa criar um planeta do zero, levando em consideração todos os aspectos reais da ciência.

Nesse novo sistema, o jogador precisa lidar com qualquer tipo de adversidade relacionada a um planeta, como mudanças climáticas, objetos espaciais, ameaças de outras vidas extraterrestres e transformações causadas pela evolução.

Todo esse processo de criação pode ser feito por apenas um jogador ou ter a ajuda de outros usuários. Além disso, o game permite que os jogadores projetem naves espaciais para explorar galáxias criadas por outros usuários ou celebridades do mundo da fantasia e da ficção científica, como Neil Gaiman, autor de “The Sandman” e “American Gods” e George R. R. Martin, autor de “Game of Thrones”.

O game poderá ser jogado em dois modos: online e offline. Há também uma função de realidade virtual para os usuários que possuírem os óculos que funcionam com a tecnologia. Segundo a página do jogo no Kickstarter, ele irá funcionar nos dois principais sistemas de computador, OS da Apple e Windows da Microsoft. A página não indica se haverá uma versão para dispositivos móveis, nem diz quais serão os requisitos mínimos de um computador para rodar o game sem problemas. Espera-se que seja necessária uma placa de vídeo dedicada da AMD ou da Nvidia, além de um processador de geração recente e uma boa memória RAM.

Para criar o Space Odyssey, Tyson fez parcerias com produtores responsáveis por jogos como “God of War 3” e “Final Fantasy IX” e histórias em quadrinho, como “Wolverine”. O objetivo do astrofísico é que o game fique pronto até 2019 – ou seja, daqui dois anos.

Até agora, a página do Space Odyssey arrecadou pouco mais de 98 mil dólares até a publicação desta matéria. O objetivo é adquirir – rufem os tambores – 314.159 dólares (entendeu?). Há vários pacotes com diversos valores para quem quiser ajudar o projeto. Um dos mais baratos e interessantes é o de 29 dólares. Com esse pacote, o usuário ganha acesso à versão beta do jogo para testes e a versão completa após o lançamento.

É difícil dizer se o jogo vai ficar pronto até 2019, já que ele tem muitas funções complexas, como a realidade virtual. Além disso, provavelmente, Tyson precisará de um financiamento maior para fazer o game que quer – ao que parece, a página no Kickstarter é mais uma jogada de marketing do que uma necessidade.

Independentemente disso, se Space Odyssey se tornar uma realidade, ele será uma ferramenta divertida para ensinar crianças e adolescentes sobre ciência de verdade.