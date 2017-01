Mariposa com “topete” loiro é batizada em homenagem a Trump

São Paulo – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma homenagem inusitada. Uma nova espécie de mariposa com um “topete” loiro ganhou o nome do empresário. Chamado de Neopalpa donaldtrumpi, o animal foi descoberto por Vazrick Narazi, um biólogo evolutivo de Ontário, no Canadá.

Nazari encontrou a nova espécie quando analisava mariposas do Museu de Etimologia Bohart, na Califórnia. O cientista examinou sete espécies de N. donaldtrumpi: seis machos e uma fêmea. Elas tinham envergaduras que iam de sete a doze milímetros. “Suas asas distintas e seu exclusivo DNA imediatamente a sinalizaram como uma espécie nova e não descrita”, disse o biólogo ao site Live Science.

Além disso, de acordo com o estudo, a Neopalpa donaldtrumpi tem uma “genitália comparativamente menor” do que a do seu parente mais próximo a Neopalpa neonata.

A nova espécie de mariposa é nativa do sul da Califórnia, mas seu habitat se estende até a Baja California, no México. Ironicamente, essa é a região em que Donald Trump afirmou que iria construir um muro para barrar a entrada de imigrantes ilegais nos EUA.

Em comunicado, Nazari disse que deu o nome do presidente eleito à mariposa para gerar interesse na espécie e promover esforços de conservação da microfauna na América do Norte. “A descoberta desta micro mariposa no densamente povoado e zoologicamente bem estudado sul da Califórnia sublinha a importância da conservação dos habitats frágeis que ainda contêm espécies não descritas e ameaçadas.”

A mariposa é o primeiro animal a receber o nome de Trump. Barack Obama tem nove espécies com o seu nome, segundo o Live Science. Recentemente, uma nova espécie de peixe foi batizada em homenagem a Obama.