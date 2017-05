Mar inundou a Amazônia na antiguidade 2 vezes, dizestudo

Washington – Algumas partes da Amazônia no Brasil e na Colômbia estiveram submersas pelo mar em pelo menos duas ocasiões na antiguidade, informou nesta quarta-feira um grupo de pesquisadores em um artigo na revista “Science Advances”.

Os cientistas, liderados por Carlos Jaramillo, do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais do Panamá, estabeleceram que o período no qual o noroeste da Amazônia ficou sob a água salgada foi o Mioceno, entre 23 milhões e 5 milhões de anos atrás.

A questão da inundação dessas áreas da floresta é tema de debate entre os cientistas por se tratar de um terreno que continua sendo difícil de estudar, e os dados consistentes são poucos.

Hoje em dia, cerca de 80% da paisagem amazônica está ocupada por florestas nas quais são escassas as inundações, e os 20% restantes são caracterizados por terrenos úmidos.

Para entender a biodiversidade da Amazônia, é importante levar em conta estes episódios de inundação pelo mar, afirma o estudo científico, do qual também participaram pesquisadores das universidades de Illinois (EUA), Birmingham (Reino Unido) e do Norte (Colômbia).

Para chegar a suas conclusões, Carlos Jaramillo e seus colegas examinaram os núcleos de sedimentos de Llanos, no leste da Colômbia, e as bacias dos rios Amazonas e Solimões, no Brasil, onde foram encontrados 933 microfósseis, além de um dente de tubarão e um camarão mantis fossilizados.

Os resultados dos estudos indicaram que as águas marinhas pouco profundas cobriram a região pelo menos duas vezes durante o Mioceno, em dois eventos de inundação diferentes que foram relativamente efêmeros.