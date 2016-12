Japão lança com sucesso foguete para medir radiação espacial

Tóquio – O Japão lançou nesta terça-feira com sucesso um foguete plataforma de lançamento com um satélite destinado a estudar a energia dos elétrons do Cinturão de radiação de Van Allen, informou a Agência Aeroespacial japonesa (JAXA).

O foguete modelo Epsilon foi lançado às 20h local (9h, em Brasília) desde o centro espacial Uchinoura da JAXA na Prefeitura de Kagoshima (sudoeste), como tinha programado a Agência Aeroespacial japonesa.

O satélite, batizado de ERG (sigla em inglês de exploração da Energia e Radiação no Geoespaço), tem a missão de recolher informação sobre a origem dos elétrons altamente carregados que compõem os chamados cinturões de Van Allen.

Estes cinturões se encontram em certas zonas da magnetosfera terrestre onde se concentram as partículas carregadas, a uma altura de entre mil e 60 mil quilômetros acima da superfície de nosso planeta.

O projeto quer esclarecer o funcionamento dos elétrons com alta carga nesta região, assim como o desenvolvimento das tempestades solares às quais se unem, explicou a JAXA.