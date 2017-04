Google dá dicas para salvar o planeta em doodle interativo

São Paulo – No dia em que o mundo celebra o Dia da Terra (22 de abril), o Google divulgou um adorável doodle para homenagear a data. A animação, que conta com a participação especial de bichinhos muito simpáticos, tem como objetivo oferecer aos usuários dicas para que cuidem melhor do nosso planeta.

“Com idade estimada em 4,5 bilhões de anos, a Terra ainda é o único objeto do conhecido do universo que abriga vida”, explica o Google ao justificar a importância da sua homenagem. “É também o planeta mais denso no sistema solar e o maior dos quatro planetas terrestres. Isso é uma completa lista inspiradora de qualidades, se você perguntar a nós.”

O doodle mostra uma raposinha sonhando com uma Terra muito poluída. Ela vê peixes mortos nos oceanos, pinguins perdidos em pequenos pedaços de gelo flutuante. Ao acordar, alarmada, procura seus amigos para começar a mudar as atitudes e fazer a sua parte na preservação da natureza. E é aí que os usuários da ferramenta de buscas podem fazer a sua parte.

Durante o dia de hoje, ao buscar pelos termos “Dicas do Dia da Terra”, as pessoas irão se deparar com essa animação e com uma série de sugestões de pequenas atitudes que podem ser tomadas no dia a dia e que podem contribuir, e muito, para proteger a natureza e a humanidade, como dicas de reciclagem, listas de animais em extinção. Veja abaixo algumas delas:

1 – Lembre-se de apagar as luzes ao deixar um cômodo;

2 – Ajude a plantar uma nova árvore no bairro e faça mais atividades ao ar livre;

3 – Compartilhe seu carro, ande de bicicleta ou opte por andar de transporte público de vez em quando;

4 – Coma mais frutas e vegetais cultivados por produtores locais.