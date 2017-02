GIF mostra como a visão dos bebês evolui no primeiro ano de vida

Não adianta fazer careta: recém-nascidos não vão conseguir entender as caras de bobo dos adultos ao seu redor. Isso porque os olhos de um bebê começam a funcionar no útero, mas sua visão só fica completamente amadurecida por volta dos 2 anos.

Antes do parto, os pequenos humanos já sabem diferenciar luz e escuro, mas nada mais que isso. De mamãe e papai só conhecem a voz – e, aos poucos, o vulto. Para mostrar esse desenvolvimento, o centro oftalmológico britânico Clinic Compare criou um GIF que demonstra como a visão dos bebês vai se aprimorando, mês a mês, durante o primeiro ano de vida.

De acordo com o cirurgião Romesh Angunawela, parceiro da clínica no projeto, as mudanças acontecem porque o córtex visual dos bebês não aprende a processar todo tipo de informação visual de uma vez. Nos recém-nascidos, os olhos não conseguem se estabilizar ainda e sua visão não tem muito foco.

Como na evolução da televisão, as primeiras imagens exibidas no córtex visual dos nenês são em preto e branco. No segundo mês de vida, as cores começam a aparecer, e a primeira delas é o vermelho.

É por volta dos 3 meses que os vultos borrados começam a se tornar traços mais definidos. O movimento dos olhos é mais focado e já é possível discernir rostos, por exemplo – desde que eles estejam a poucos centímetros de distância, de 8 cm a 10 cm. Fato extra de fofura: é mais ou menos na mesma época que eles ganham coordenação muscular suficiente para sorrir.

Quanto mais desenvolvida a visão dos bebês, mais longe eles enxergam: a noção de profundidade aumenta quase sincronizada com a época em que eles começam a engatinhar. Entre 8 e 10 meses, eles já ganham as primeiras ferramentas para explorar o mundo ao seu redor.

O GIF termina no primeiro ano, mas até o aniversário de 2 anos os olhos infantis continuam a melhorar, se tornando capazes de enxergar mais longe e com detalhes mais ricos.

A animação que ilustra essa evolução não foi a única criada pela clínica, aliás: no ano passado, eles criaram uma série que mostra como enxergam as pessoas com diferentes problemas visuais, de catarata a glaucoma – todos os GIFs com cenários turísticos típicos de Londres.

Este conteúdo foi originalmente publicado na Superinteressante.