França e Japão querem viajar à lua de Marte

França e Japão preparam uma missão conjunta com o objetivo de trazer para a Terra uma amostra de uma das luas de Marte, algo inédito, informou nesta quinta-feira Jean-Yves Le Gall, presidente do Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES).

“É uma missão de uma importância considerável, porque, com exceção da Lua, esta será a primeira vez que traremos para a Terra uma amostra de um satélite de outro planeta”, indicou à AFP.

Le Gall e Naoki Okumura, presidente da Agência de Exploração Espacial Japonesa (JAXA), assinaram na segunda-feira em Tóquio um acordo para estudar esta missão MMX, que prevê a decolagem para marte de uma sonda em 2024. A decisão final será tomada no fim deste ano.

A sonda deverá depositar um pequeno módulo de aterrissagem em Fobos, a maior e mais próxima das duas luas de Marte, para trazer à Terra uma amostra “que permitirá fazer milhares de análises”.

“Este módulo de aterrissagem é inspirado um pouco em Philae ou em Mascot (que a sonda japonesa Hayabusa-2 deverá depositar em um asteroide em 2018)”, disse Le Gall.

De forma irregular, Fobos mede 27 quilômetros em sua maior extensão. Conhecer sua estrutura permitiria esclarecer o debate sobre a origem das duas luas de Marte.

De acordo com as duas principais teorias opostas, pode se tratar de um asteroide capturado no campo gravitacional do planeta ou o resíduo de um impacto gigante com o planeta vermelho.