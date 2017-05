EUA poupariam bilhões se jovens praticassem mais esportes

Se os jovens americanos praticassem o mínimo de esporte recomendado, bilhões de dólares seriam economizados em despesas médicas ao longo de toda a sua vida, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira.

Atualmente, apenas 32% das crianças americanas de oito a onze anos faz o mínimo exercício requerido, ou seja, 25 minutos três vezes por semana, afirmam os autores deste trabalho, publicado na revista Health Affairs.

Se esta proporção aumentasse para 50%, o país poderia economizar 21,9 bilhões de dólares em assistência de saúde por toda a vida, afirmam os pesquisadores da faculdade de saúde pública da Universidade Johns Hopkins.

E caso 100% dos jovens americanos desta faixa etária fizessem 25 minutos de esportes três vezes por semana, poderiam ser economizados 62,3 bilhões de dólares, com 1,2 milhão de crianças obesas ou com sobrepeso a menos em todo o país.

“A atividade física não só faz com que as crianças se sintam melhor, como também as ajuda a ter hábitos de vida mais saudáveis, o que também é positivo para a economia do país”, explicou o doutor Bruce Y. Lee, diretor do centro de prevenção da obesidade da Universidade Johns Hopkins, que dirigiu o estudo.

“Nosso estudo mostra que o fato de incentivar e investir no esporte quando as crianças são mais jovens proporciona enormes benefícios mais adiante”, acrescentou.

Aproximadamente um jovem americano em cada seis, de 2 a 19 anos, tem obesidade ou sobrepeso, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Os estudos demonstram, ainda, que jovens que têm sobrepeso aos 18 anos correm mais riscos de ter excesso de peso quando adultos.

Mais de um terço dos americanos adultos são obesos, o que aumenta consideravelmente seus riscos de sofrer de doenças cardiovasculares, diabetes e inclusive alguns tipos de câncer.