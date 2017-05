Dezessete múmias descobertas no centro do Egito

Uma equipe de arqueólogos egípcios descobriu 17 múmias nas catacumbas de Tuna el-Gebel, no centro do país, indicou neste sábado o ministério das Antiguidades em um comunicado.

“Descobrimos catacumbas onde havia algumas múmias”, disse em uma coletiva de imprensa Salah al Juli, chefe da equipe de arqueólogos que fez a descoberta nesta região desértica, localizada na governadoria de Minya, 200 quilômetros ao sul do Cairo.

“O local abrigava 17 múmias e algumas estavam em sarcófagos”, disse o ministério em um comunicado. Dois dos sarcófagos foram escavados no barro e o restante na pedra.

“Trata-se da primeira necrópole (…) encontrada no centro do Egito com tantas múmias”, disse Juli.

“É uma descoberta importante, sem precedentes”, explicou à AFP, por sua vez, Mohamed Hamza, chefe das escavações, dirigidas pela Universidade do Cairo.

As descobertas remontam à época greco-romana, entre o século III a.C. e o III d.C.