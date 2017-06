Cientistas produzem “luz líquida” em temperatura ambiente

São Paulo — Pela primeira vez, cientistas conseguiram deixar a luz em “estado líquido” sob temperatura ambiente. A luz se comporta ora como partícula, ora como onda, mas ela pode se transformar em uma espécie de super-líquido, sem fricção os viscosidade, sob condições extremas. Agora, isso se tornou possível sem ser preciso que a temperatura esteja próxima do zero absoluto.

Esse líquido de luz é também considerado um condensado Bose-Einstein, que segue as regras da física quântica, em vez da física clássica.

O método utilizado pelos cientistas para criar essa luz líquida envolve uma complexa combinação de luz e matéria, além do uso de polariton, uma quase partícula que surge da mescla de uma onda luminosa e de uma onda de polarização elétrica. Seguindo as regras da física quântica, essa quase partícula se comporta como uma partícula, como um fóton ou um elétron.

Com isso, a luz passou a se comportar como um líquido, se posicionando ao redor de um obstáculo.

Para fazer isso acontecer, foram necessários equipamentos de ponta e um trabalho de engenharia nanoscópica. Os cientistas colocaram uma camada de 130 nanômetros de moléculas entre dois espelhos ultrarreflexivos e dispararam o material orgânico usando um pulso laser de 35 femtossegundos–cada unidade corresponde a um quadrilionésimo de segundo.

“A observação extraordinária do nosso trabalho é que demonstramos que a superfluidez pode ser produzida igualmente sob temperatura ambiente com a ajuda de polaritones”, diz, em nota, Daniele Sanvitto, do Instituto de Nanotecnologia de CNR Nanotec, na Itália. O estudo completo foi publicado no jornal Nature Physics.

Esse super-líquido não se comporta exatamente como um líquido comum. Por ser diferente, ele não gera redemoinhos ou ondulações quando é perturbado. A imagem abaixo compara o comportamento de um líquido comum com o dessa luz em estado líquido.

Esse feito científico pode ter implicações no avanço da tecnologia, pois pode viabilizar, no futuro, a produção de materiais super-condutivos para melhorar telas LED, lasers e painéis solares. Computadores que tirem proveito dessa nova descoberta também não são descartados.