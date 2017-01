Cientistas criam material revolucionário usando grafeno

São Paulo – Cientistas do MIT anunciaram a criação de um material extremamente leve e resistente. Ele é feito usando grafeno e tem resistência 10 vezes maior do que o aço.

Com aparência esponjosa, ele é produzido a partir da compressão e fusão de grafeno—uma forma de carbono de apenas duas dimensões e grande resistência. Devido à sua configuração, é difícil usar o grafeno na produção de objetos. O novo material promete popularizar o seu uso em funções práticas.

A descoberta, no entanto, se baseia mais nas formas geométricas usadas. “Você pode substituir o material em si por qualquer outro”, diz em comunicado no site do MIT Markus Buehler, chefe do departamento de engenharia civil e ambiental da instituição. “A geometria é o fator dominante. É algo que tem potencial para transformar muitas coisas.”

Apesar de ser 10 vezes mais resistente do que o aço, o novo material tem apenas 5% da sua densidade–resultando em objetos e partes mais mais leves do que os equivalentes construídos com aço.

A expectativa é que materiais criados usando essa tecnologia sejam usados na criação de aviões, grandes construções e carros. Com as formas geométricas, os materiais passam a suportar muito mais pressão—fazendo da descoberta importantes nos setores comentados acima.

A descoberta foi publicada pelos pesquisadores no periódico científico Science Advances. O site Fast Company Design já sonha com o uso do material. Uma das possibilidades levantadas por eles é que a leveza e resistência serão essenciais no desenvolvimento de tecnologias para exploração espacial.

Assista abaixo a um vídeos (em inglês) sobre a descoberta.