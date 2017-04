China e Europa negociam construção de base na Lua

São Paulo — As agências espaciais da Europa e da China estão negociando a construção de uma base na Lua. A informação vem da agência Associated Press e cita como fontes porta-vozes de ambas as agências.

“O espaço mudou desde a corrida dos anos 1960. Nós entendemos que para explorar o espaço para fins pacíficos, temos de cooperar internacionalmente”, afirmou Pal Hvistendahl, porta-voz da Agência Espacial Europeia, a ESA.

Um diretor geral da Esa teria descrito a importância de uma base na Lua como se fosse um posto avançado. De lá poderia ser lançadas missões futuras a Marte. Ainda existem as possibilidades de desenvolvimento de turismo espacial e até extração de minerais da Lua para fins comerciais.