Caranguejo-aranha-gigante pode chegar a 3,8 metros

São Paulo – Ao mergulhar no fundo do mar perto do Japão, você pode se deparar um animal assustador: o caranguejo-aranha-gigante. Ele intimida pelo tamanho, já que pode ter até 3,8 metros de envergadura – com suas patas estão esticadas.

Quando adultos, os animais dessa espécie chamada Macrocheira kaempferi são onívoros, ou seja, se alimentam tanto da carne de outros animais quanto de vegetais. Normalmente, eles não caçam e se comportam como necrófagos, comendo restos de animais mortos.

O caranguejo-aranha-gigante é alvo de pesca comercial no Oceano Pacífico e ele costuma habitar regiões com profundidade de 150 a 300 metros, apesar de ser encontrado a 50 metros de profundidade durante sua época de reprodução.

Apesar da sua envergadura expressiva, o caranguejo-aranha-gigante é leve: seu peso máximo é de 19 kgs.

O animal resiste a perda de pernas, ocasionada por redes de pesca ou predadores marinhos, e elas podem até mesmo crescer de volta.

O Macrocheira kaempferi pode viver por até 100 anos.