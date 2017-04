Cansado? Tome café logo antes de tirar uma soneca

Café é o companheiro mais fiel das segundas de manhã. Mas, se além da caneca quente, você tiver 15 minutos de sobra para uma sonequinha, pode montar um combo que vai te fazer sentir duplamente energizado.

Pode parecer contraintuitivo, mas o “ritual” encontrou evidências científicas desde 1997: para duplicar os benefícios de uma soneca, tome café antes de deitar.

O estudo da Universidade Laughborough, no Reino Unido, foi feito com 12 pessoas que tinham dormido pouco nas noites anteriores.

Depois da privação de sono, eles tomaram um copo grande de café e foram tirar uma soneca por 15 minutos. Depois de acordar, eles passaram por um teste desafiador para quem dormiu mal: um simulador de estrada no qual tinham que dirigir por duas horas.

A tarefa extremamente monótona foi proposital: ela refletia o quão alerta o “motorista” estava. Ao final do experimento, os pesquisadores notaram que as pessoas que tomaram o café e dormiram tiveram uma performance melhor do que aquelas que só tomaram o café ou só dormiram.

Ou seja, no simulador, elas tinham menos chance de cometer erros no volante e mantinham-se mais estáveis em suas pistas.

O estudo foi pequeno e não levou em conta o quanto essas pessoas bebiam de cafeína no dia a dia. Mas a explicação para os resultado encontrada pelos cientistas se baseia no mecanismo de funcionamento da própria cafeína.

Depois de um copo de café, a substância leva 30 minutos para produzir o efeito que te deixa em estado de alerta. Até ser absorvida completamente no intestino, são 45 minutos.

Depois disso, a cafeína vai, aos poucos, sendo quebrada no fígado, o que faz com que o efeito em geral dure de 4 a 5 horas.

O segredo do combo café-soneca está em sincronizar o sono e o café. Você precisa encaixar os 15 minutos de sono dentro da primeira janela de meia hora antes do efeito começar. Senão, vai desregular mais ainda seu sono.

Mas pensando no melhor cenário possível e considerando que você tome o café e vá para a cama depois de alguns minutos, deve acordar bem no momento em que a cafeína começa a fazer efeito.

Assim, a soneca alivia alguns efeitos da noite mal dormida e é amplificada pela dose de “energia líquida” meia hora depois. Em teoria, você não acorda grogue e ainda tem até 5 horas de produtividade movida a café pela frente.

Claro que a estratégia não substitui uma noite mal dormida. Mas fins de semestre, voltas de feriado e fechamentos de revista fazem parte da rotina de (quase) todo mundo. Se o estrago já foi feito, café com soneca (nessa ordem) pode te ajudar a ter um dia seguinte mais produtivo.

Quando o malfeito estiver feito e o dia terminar, direto para cama! E siga nossas dicas científicas para uma noite de sono perfeita.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Superinteressante.