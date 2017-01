Besouro-tigre é o inseto mais rápido e feroz do mundo

São Paulo – O besouro-tigre é um animal muito peculiar que consegue correr a 8 km/h, ou seja, ele percorre 120 vezes o comprimento do seu corpo em um segundo. A velocidade é tão alta que ele fica cego durante sua caçada. Seus olhos simplesmente não têm capacidade de captar luz rápido o suficiente para a formação de uma imagem.

Por conta disso, o besouro-tigre faz breves pausas ao perseguir suas presas. Isso não é problema porque ele é o inseto mais veloz do mundo. Se o comparamos com Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, o recordista olímpico perde de longe. O corredor percorre somente cinco vezes a distância equivalente ao comprimento de seu corpo em um segundo. As antenas do animal funcionam como detectores de obstáculos para evitar colisões.

O inseto briga com aranhas e, mesmo quando ainda é uma larva, não poupa nem as joaninhas na sua dieta. Nessa fase inicial de sua vida, ele cria um túnel vertical na terra e espera que as presas caiam nele. Formigas também entram para a alimentação do besouro-tigre.

A Wired tem um vídeo que mostra algumas imagens interessantes do besouro-tigre. Veja.