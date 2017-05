Autocontrole está associado ao desenvolvimento do cérebro

São Paulo — Um estudo indica que os humanos têm mais autocontrole com a idade devido à forma como os cérebros se desenvolvem.

Publicado recentemente no jornal Current Biology, o artigo mostra os resultados do acompanhamento do desenvolvimento da função executiva, relacionada com a disciplina e com a concentração–entre outras coisas, isso envolve o autocontrole.

Para isso, foram analisadas imagens cerebrais de 882 pessoas com idades entre 8 e 22 anos.

O estudo indica que módulos estruturais do cérebro ficam mais segregados durante a juventude. Mas isso não significa que o cérebro fica totalmente fragmentado.

A outra descoberta feita pelos pesquisadores da Universidade da Pennsylvania é de que as ligações dentro dos módulos ficam mais fortes conforme o tempo passa. Com isso, o cérebro fica mais integrado do que na adolescência.

A partir dos resultados do estudo, os pesquisadores precisarão avaliar quais informações podem ser usadas para prever distúrbios psiquiátricos em crianças.

O levantamento indica o caminho para que possamos saber se o cérebro se desenvolve bem ou se tem tendência a algum tipo de problema médico.