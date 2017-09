As melhores fotos de pássaros de 2017 vão te fascinar

São Paulo – De flamingos alimentando seus filhotes a pássaros de tirar o fôlego registrados em pleno voo, as imagens vencedoras do Bird Photographer of the Year 2017 retratam nossos amigos dos ares por ângulos e situações surpreendentes.

A fotografia vencedora (que abre esta matéria) foi tirada durante a alimentação anual dos filhotes de flamingos (Phoenicopterus ruber) em sua área de nidificação no Rio Lagartos, no México, por Alejandro Prieto Rojas.

Todas as melhores imagens da competição por categoria e menções honrosas integram um livro de 256 páginas, que apresenta as histórias por trás das imagens contadas pelos próprios fotógrafos.

Luta

Categoria: Ouro em comportamento

Fotógrafo: Andrew Parkinson, Reino Unido

Pouso perfeito

Categoria: Ouro em voo

Fotógrafo: Bret Charman, Austrália

Pôr do sol barbudo

Categoria: Melhor portfólio

Fotógrafo: Markus Veresvuo, Finlândia

Coruja caçando em casa

Categoria: Ouro em pássaros no jardim

Fotógrafo: Jamie Hall, Reino Unido

Condor voando sobre picos montanhosos

Categoria: Ouro em pássaros no meio ambiente

Fotógrafo: Ben Hall, Reino Unido

Estrutura das asas

Categoria: Ouro em atenção a detalhes

Fotógrafo: Tom Hines, Reino Unido

Espelho

Categoria: Ouro em imagens criativas

Fotógrafa: Georgina Steytler, Austrália

Chamando o sol

Categoria: Ouro em pássaros jovens

Fotógrafo: Ondrej Pelanek, República Tcheca

Captura do dia

Categoria: Vencedor na votação popular de fotografia da natureza

Fotógrafo: Vince Burton, Reino Unido