1. Penas deslumbrantes zoom_out_map 1/15 (Waldo Nell/Divulgação) As penas dos pavões já são deslumbrantes, mas de perto elas conseguem ser ainda mais bonitas. A imagem acima foi tirada pelo fotógrafo Waldo Nell e mostra as penas de um pavão ampliadas. Ele registrou cada linha, curva e as cores dessa criatura. “De longe você só vê o padrão do olho”, disse o fotógrafo a Wired. “De perto, você pode ver a coloração exclusiva de cada segmento. Há muita beleza escondida que você só pode ver de perto.”

2. O nascimento de uma estrela zoom_out_map 2/15 (European Space Agency/Divulgação) O Satélite Astronômico Infravermelho conseguiu capturar o momento exato do nascimento da estrela IRAS 14568-6304. O ponto brilhante se encontra perto de uma nuvem de gás, chamada pelos cientistas de complexo de nuvem molecular Circinus.

3. Água-viva ou coração? zoom_out_map 3/15 (/Divulgação/Divulgação/As fotos de ciência mais incríveis de 2016) Parece um coração sangrando, mas o que você está vendo nesta imagem é, na realidade, uma água-viva-juba-de-leão. Fotografada no Mar Branco da Rússia pelo mergulhador e fotógrafo Alexander Semenov, essa criatura é a maior água-viva do mundo. Ela pode medir mais de dois metros de diâmetro e seus tentáculos podem alcançar mais de 35 metros de comprimento.

4. Solo marciano zoom_out_map 4/15 (NASA/JPL/University of Arizona) Em agosto, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) enviou 1.035 imagens da superfície de Marte para a Nasa. Uma delas é da encosta na região de Aram Chaos, que recebeu esse nome em referência à terra bíblica de Aram. O local é rico em minerais – especialmente, hematitas – o que pode indicar que ele já foi um ambiente aquoso.

5. Explosão de estrelas zoom_out_map 5/15 (Nasa/ ESA/ P Crowther (University of Sheffield)/Divulgação) Em março deste ano, astrônomos localizaram o conjunto de estrelas brilhantes que você vê nesta imagem. São nove estrelas gigantes com massas 100 vezes maiores do que a massa do Sol. Isso significa que essa é a maior amostra de estrelas maciças já documentada pela ciência.

6. Perto do Sol zoom_out_map 6/15 (/Divulgação) Você está vendo o ponto preto no meio do Sol nesta imagem? Essa mancha perfeitamente redonda é o planeta Mercúrio. O astro passou entre a Terra e o Sol em maio deste ano, um evento raro, já que a última vez que isso aconteceu foi há dez anos. Por isso, essa fotografia tirada pela Nasa do momento em que o planeta transita pelo Sol é tão incrível.

7. Transplante facial zoom_out_map 7/15 (NYU Langone Medical Center) O norte-americano Patrick Hardison teve o rosto desfigurado em 2001 após salvar uma mulher em um incêndio. Quinze anos depois e uma cirurgia de 26 horas, ele se tornou o primeiro caso de sucesso de um transplante de face. Em 2016, um ano após a cirurgia, o corpo de Hardison não apresentou rejeição.

8. Ritmo frenético zoom_out_map 8/15 (Reflections of Research/Victoria Stoll/Divulgação) Intitulada de “Go with the Flow” (vá com o fluxo, em inglês), a fotografia acima foi a vencedora do concurso anual “Reflections of Research” da Fundação Britânica do Coração. Ela capta o sangue que flui dentro de um coração. A cor azul representa o sangue que vai aos pulmões para ser oxigenado. Já a cor vermelha mostra o sangue cheio de oxigênio sendo levado para o coração.

9. Grafeno amassado zoom_out_map 9/15 (Brown University/Divulgação) O grafeno, um material extremamente resistente, está presente em diversos objetos, desde camisinhas até raquetes de tênis. Recentemente, pesquisadores da Universidade Brown, nos Estados Unidos, descobriram que o material, ao ser amassado, pode ser muito mais repelente à água do que a sua versão lisa. Assim, o grafeno amassado (da imagem) pode ser usado para a criação de materiais hidrofóbicos melhores e baterias esticáveis para aparelhos vestíveis.

10. Mini-óculos zoom_out_map 10/15 (Eric Gutierrez/Divulgação) Não, o animal da imagem não é um Pokémon. Na realidade, o que você está vendo é um tipo de papagaio com óculos. Para entender como esses pássaros interagem com o ar em torno deles, pesquisadores colocaram os animais em um campo cheio de lasers. Os óculos foram necessários para que os papagaios não tivessem sua visão prejudicada.

11. Coração artificial zoom_out_map 11/15 (Bernhard Jank, MD, Ott Lab, Center for Regenerative Medicine, Massachusetts General Hospital/Divulgação) Em março de 2016, um time de cientistas da Universidade de Harvard conseguiu desenvolver um coração humano de tamanho real a partir de células-tronco. O experimento é o mais próximo que a ciência já conseguiu de “crescer” corações transplantados em um laboratório. Para realizar a façanha, os cientistas amadureceram o novo coração em um biorreator por duas semanas. Em seguida, eles deram um choque de eletricidade no coração para que ele começasse a bater.

12. Flor espacial zoom_out_map 12/15 (Twitter/Scott Kelly/Reprodução) Logo no começo de 2016, o astronauta Scott Kelly publicou em sua conta no Twitter a foto da primeira planta que floresceu dentro da Estação Espacial Internacional. A flor faz parte de um projeto da Nasa que tenta entender como as plantas crescem na microgravidade.

13. Auroras de Júpiter zoom_out_map 13/15 (NASA/ESA/Divulgação) O Hubble é, provavelmente, um dos telescópios que mais tirou fotos do universo. Uma das imagens mais legais que ele fez este ano, com seu recurso ultravioleta, é das auroras que cercam os polos de Júpiter. Uma delas, localizada no polo norte do planeta, é maior do que a Terra e centenas de vezes mais enérgica do que as auroras encontradas aqui.

14. Rachadura na Antártida zoom_out_map 14/15 (Nasa/John Sonntag/Divulgação) A foto acima, retirada pela Nasa, é de uma rachadura localizada nos lençóis de gelo na Antártida. Monitorada pela agência espacial desde 2005, ela já cresceu 70 quilômetros de comprimento e mais de 300 metros de largura. O resultado disso é o rompimento de um iceberg gigantesco.