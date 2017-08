Acompanhado por milhões, eclipse total do sol acaba nos EUA

Washington – O eclipse total do sol que pôde ser visto nesta segunda-feira nos Estados Unidos acabou, depois que milhões de pessoas foram testemunhas, com o uso de óculos especiais, do impressionante fenômeno.

O acontecimento demorou uma hora e meia para percorrer o céu desde a costa do Pacífico, onde começou às 10h15 (horário local, 14h15 de Brasília), até a do Atlântico, onde acabou por volta das 14h45 (horário local, 15h45 de Brasília).

Nos últimos dias praticamente se esgotaram os estoques de óculos especiais para a sua visualização, já que as autoridades insistiram em alertar que observá-lo de maneira frontal e com lentes inadequadas poderia causar danos irreparáveis para a visão.

Por isso, as redes sociais se encheram de vídeos e tutoriais para construir métodos caseiros para observar o eclipse, enquanto que outros muitos, apesar de ser um dia útil, planejaram festas para ver o fenômeno em grupo.

O próprio presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua esposa, Melania, saíram hoje à varanda do segundo andar da Casa Branca para ver o eclipse total do sol.