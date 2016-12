Whirlpool inova na etapa final da seleção de trainees. Veja vídeo

São Paulo – Responsável por um dos programas de trainee mais concorridos do mercado brasileiro, a Whirlpool preparou uma surpresa na hora de comunicar aos 12 finalistas que eles estavam aprovados na seleção em que disputaram mais de 15 mil candidatos.

Convocados para a etapa final, depois de passar por 4 fases de processo seletivo, os jovens chegaram à sede administrativa da empresa em São Paulo (SP) e sem saber de nada foram conduzidos para uma van. O destino era uma atividade de dinâmica de grupo no Escape 60, onde o jogo é tentar escapar em grupo de uma sala. Para encontrar a saída é preciso em uma hora decifrar códigos, encontrar itens escondidos e resolver enigmas.

Depois de conseguirem sair, os jovens foram recebidos por executivos da Whirlpool que os instruíram a assistir a um vídeo com novas orientações. E, mais uma vez, eles foram surpreendidos. Pais, mães, e companheiros de vida começaram a destacar os pontos fortes de cada um deles, explicando por que deveriam ser aprovados. No fim do vídeo, todos os familiares deram a tão esperada notícia: todos ali já estavam aprovados. A emoção foi geral.

A ideia foi, segundo Andrea Clemente, diretora sênior de recursos humanos da Whirlpool, proporcionar, como é princípio da empresa, um momento marcante aos trainees.

Sabemos que processos seletivos de trainees são concorridos e que estes jovens se empenham muito para conseguir uma oportunidade. Suas famílias torcem junto por esta conquista, por isso, optamos por trazê-los para o comunicado da aprovação, criando um momento inesquecível para eles”, contou. Veja como foi no vídeo abaixo: