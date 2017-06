Warren Buffett tem um conselho para quem está procurando emprego

A reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway é sempre um grande evento. A dupla que lidera a holding de US$ 200 bilhões, os lendários Warren Buffett e Charlie Munger, fala sobre negócios, boas e más escolhas, cenário político e diversos outros assuntos da vida por horas para cerca de 40 mil investidores e outras milhares de pessoas via streaming online.

Em abril de 2017, quando aconteceu a rodada mais recente, Buffett, hoje com 86 anos, compartilhou seu melhor conselho para jovens. “Quando for para o mundo, procure o emprego que aceitaria se não precisasse do dinheiro”, disse ele, que ainda não pensa em se aposentar. “É o que fará com que você se sinta bem em relação à sua vida, quando for mais velho, e você deve continuar nessa direção, pelo menos de maneira geral.”

Seu parceiro de negócios, que é sete anos mais velho, aproveitou a deixa: “Se tem algo que você realmente quer fazer, não espere até ter 93 anos”.

Se você se encontra nessa situação hoje, sabe que buscar um emprego já não é uma tarefa fácil – imagine então encontrar um que ofereça uma carreira realmente estimulante e seja compatível com seus valores e vontades. Mas existem formas de tornar essa procura mais eficiente, e a principal delas é participar de eventos e investir no networking.

Os conselhos de Buffet e Munger

Ao longo de suas carreiras, Buffett – que apareceu de surpresa na última Brazil Conference, onde falou sobre negócios ao lado de Jorge Paulo Lemann – e Munger já deram muitas outras dicas valiosas de como construir uma trajetória de sucesso, tanto em termos profissionais quanto pessoais.

É muito útil, por exemplo, espelhar-se nas pessoas em que você admira e descobrir o que exatamente admira nelas, para então desenvolver hábitos e características parecidos.

“Meu antigo chefe Ben Graham fez isso na juventude”, disse Buffett no passado. “Olhou em volta e se perguntou: ‘Quem eu admiro?’ E ele queria admirar a si mesmo, então se perguntou: ‘O que admiro nessas pessoas?’”

Já Munger sugere que a leitura faça parte do seu dia a dia, em enormes quantidades. “Torne-se um autodidata vitalício através da leitura compulsiva, cultive curiosidade e lute para se tornar um pouco mais sábio todos os dias”, falou. “Vá dormir mais esperto do que quando acordou.”