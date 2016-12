Você nunca mais vai tropeçar no inglês com esta ferramenta grátis

A habilidade de escrita em outro idioma é uma das mais difíceis de se desenvolver sem o acompanhamento de um professor ou mentor. Isso porque as correções e feedbacks sobre a estrutura do texto são fundamentais para o amadurecimento da escrita. Mas e se fosse possível realizar essa correção de forma automatizada e – melhor ainda – gratuita?

O Write&Improve, do Cambridge English Language Assessment, se propõe a fazer exatamente isso: correção de redações em inglês. Trata-se de uma ferramenta online dentro da qual é possível escolher um tema, escrever um texto em inglês sobre ele e receber um feedback em segundos com melhorias sobre gramática e vocabulário.

O exercício é interativo e é possível escolher entre elaborar redações em inglês no nível iniciante (que conta com temas como e-mail de apresentação e descrição da vida cotidiana); intermediário (com temáticas mais aprofundadas como reportar um problema de extravio de mala para a companhia aérea ou discorrer sobre o que acontece quando não há uma boa conexão com a internet); ou ainda avançado (em que são exigidas construções mais complexas como uma carta de candidatura ou uma análise sobre um serviço).

Quando o texto estiver pronto, basta clicar no botão para enviar e em segundos o conteúdo aparece corrigido em uma tela ao lado, com uma avaliação geral e dicas sobre pronomes faltantes, palavras pouco usadas ou grafias e construções incorretas, por exemplo. A partir disso, o usuário pode refazer sua redação e submeter à correção novamente.

O progresso é acompanhado em um gráfico que contabiliza a quantidade de vezes que o conteúdo foi reescrito e sua evolução em termos de nível, que segue os parâmetros internacionais do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR), que categoriza o domínio em níveis que vão do A1, considerado básico, até o C2, correspondente à proficiência plena. Avalie sua própria proficiência em idiomas estrangeiros a partir do quadro CEFR.

“A tecnologia está cada vez mais presente na educação e isso é positivo, já que ela permite que cada um trabalhe de forma focada as suas dificuldades particulares”, explica Alberto Costa, senior assessment manager de Cambridge English no Brasil.

Segundo ele, os temas propostos pelo Write&Improve são pensados de forma a incluir o idioma em um contexto de uso cotidiano, tornando o raciocínio mais natural. “E a possibilidade de acompanhar o desempenho faz com que o usuário tenha mais segurança em aplicar os conhecimentos na vida real”, completa.

Construído com princípios de gamificação, ao evoluir na escrita, a pessoa recebe selos comemorativos que podem ser compartilhados com outros usuários dentro da plataforma. Para quem deseja ir além, é possível criar um login e senha e convidar outras pessoas para acompanhar o progresso do aprendizado.

Além do Write&Improve, o Cambridge English Language Assessment disponibiliza ainda a seção Learning English, que reúne mais de 80 opções de exercícios gratuitos, com temas cotidianos como alimentação, entretenimento, relacionamentos interpessoais e trabalho.

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar