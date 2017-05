Você consegue resolver estas 4 questões de português em concurso?

Caro leitor, hoje reservo este espaço para praticarmos um pouco sobre nossa Língua. Abaixo seguem questões – aplicadas em concursos públicos – a respeito de Crase e a respeito de Pronomes. Resolva-as; depois, leia os comentários.

1) Assinale a alternativa que indica corretamente o uso de acento grave na placa desse restaurante.

a) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 as 14h00. À noite servimos pizza.

b) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza.

c) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 as 14h00. A noite servimos pizza.

d) Atendemos de 2ª à 6ª, das 11h00 às 14h00. À noite servimos pizza.

e) Atendemos de 2ª a 6ª, das 11h00 às 14h00. A noite servimos pizza.

Resposta: “b”. A expressão “das 11h00 às 14h00, por demarcar especificamente a hora, exige a presença do acento grave. Da mesma forma, a locução adverbial feminina À NOITE exige a presença do citado acento gráfico.

2) Considere o trecho a seguir:

Um julgamento como o da Lei da Ficha Limpa é uma ocasião _______ se testam os limites da justiça brasileira.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

a) cuja a qual.

b) onde.

c) aonde.

d) em que.

e) que.

Resposta: “d”. A expressão “uma ocasião”, com a devida ideia de inserção, exige a preposição “em” e o pronome relativo “que”. Não há a ideia de localidade nem de posse – impossibilitando os relativos “onde” e “cujo”.

3) Considere o trecho a seguir:

O Presidente da Câmara iniciou seu pronunciamento dizendo que já são conhecidas as razões pelas quais não se conseguia encaminhar mais rapidamente aquele processo.

A expressão sublinhada pode ser substituída corretamente por:

a) nas quais.

b) porque.

c) onde.

d) com que.

e) por que.

Resposta: “e”. Ocupam a mesma relação semântica: “por que” e “pelas quais” (preposição e pronome relativo).

4) O acento indicador de crase está empregado corretamente em:

(A) A jovem estudante respondeu ao questionário entregue à ela.

(B) O autor fez referência à uma pesquisa realizada na UCL.

(C) Os jovens devem ser estimulados à praticar atividades físicas.

(D) Um bom livro é sempre uma alternativa à esta compulsão pela internet.

(E) Ficar muito tempo diante do computador pode trazer danos à saúde.

Resposta: “e”. Verifica-se a validade por dois (preposição e artigo) apenas na forma “danos à saúde”. Veja também da seguinte forma: “danos PARA A saúde”. Acento grave indica a famosa validade por dois.

Espero que você tenha feito uma boa revisão acerca desses importantes tópicos da Gramática de nossa Língua.

Um abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR – portalcpjur.com.br

Autor Gramatical pela Editora Saraiva